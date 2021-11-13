Macaristan, San Marino'yu 4 golle geçti!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçında Macaristan, konuk ettiği San Marino'yu 4-0 mağlup etti ve 2 maç aradan sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Macaristan, San Marino'yu 4 golle geçti!
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13 Kasım 2021 00:36
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. karşılaşmasında Macaristan, San Marino'yu ağırladı.

Puskas Arena'da oynanan müsabaka, Macaristan'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Daniel Gazdag, 6. ve 83. dakikalarda Szoboszlai ve 88. dakikad Vecsei kaydetti.

Bu sonucun ardından Macaristan, puanını 14'e yükseltti. San Marino ise 0 puanda kaldı.

Macaristan, 10. maçta Polonya deplasmanına gidecek. San Marino ise İngiltere'yi ağırlayacak.


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