Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. karşılaşmasında Macaristan, San Marino'yu ağırladı.
Puskas Arena'da oynanan müsabaka, Macaristan'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Daniel Gazdag, 6. ve 83. dakikalarda Szoboszlai ve 88. dakikad Vecsei kaydetti.
Bu sonucun ardından Macaristan, puanını 14'e yükseltti. San Marino ise 0 puanda kaldı.
Macaristan, 10. maçta Polonya deplasmanına gidecek. San Marino ise İngiltere'yi ağırlayacak.
Puskas Arena'da oynanan müsabaka, Macaristan'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Daniel Gazdag, 6. ve 83. dakikalarda Szoboszlai ve 88. dakikad Vecsei kaydetti.
Bu sonucun ardından Macaristan, puanını 14'e yükseltti. San Marino ise 0 puanda kaldı.
Macaristan, 10. maçta Polonya deplasmanına gidecek. San Marino ise İngiltere'yi ağırlayacak.