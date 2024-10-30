MAÇ ÖZETİ: Paris Basket, deplasmanda seriye bağladı

THY EuroLeague'in 6. haftasında Paris Basket deplasmanda ALBA Berlin'i 92-83 mağlup etti.



Paris'te Nadir Hifi 25, Tyson Ward ise 23 sayı ile yıldızlaşan isimler oldular. Paris Basket bu sonuçla birlikte üst üste 2. deplasman galibiyetini alırken toplamda ise 3. galibiyetini aldı. ALBA Berlin ise 5. mağlubiyetini aldı.



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