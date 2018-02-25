Fransa Ligi'nin 27. haftasında Lyon, sahasında Saint-Etienne ile karşılaştı. Karşılıklı gollerin atıldığı maç 1-1 sona erdi.
Lyon, 19. dakikada Diaz'ın golüyle öne geçerken golün asisti Marcelo'dan geldi.
Saint-Etienne, beraberlik sayısını ise 90. dakikada Mathieu Debuchy ile buldu.
Bu sonucun ardından Lyon'un kazanamama serisi 5 maça çıktı. Lyon, 50 puan ile 4. sırada kaldı. Saint-Etienne ise 34 puanla 12. sırada yer aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Lyon, 19. dakikada Diaz'ın golüyle öne geçerken golün asisti Marcelo'dan geldi.
Saint-Etienne, beraberlik sayısını ise 90. dakikada Mathieu Debuchy ile buldu.
Bu sonucun ardından Lyon'un kazanamama serisi 5 maça çıktı. Lyon, 50 puan ile 4. sırada kaldı. Saint-Etienne ise 34 puanla 12. sırada yer aldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın