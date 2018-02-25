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Lyon'un kazanamama serisi devam ediyor!

Fransa Ligi'nin 27. haftasında Lyon, sahasında Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı ve kazanamama serisi 5 maça çıktı.

Kaynak: Sporx.com
Lyon'un kazanamama serisi devam ediyor!
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25 Şubat 2018 21:04
Fransa Ligi'nin 27. haftasında Lyon, sahasında Saint-Etienne ile karşılaştı. Karşılıklı gollerin atıldığı maç 1-1 sona erdi.

Lyon, 19. dakikada Diaz'ın golüyle öne geçerken golün asisti Marcelo'dan geldi.

Saint-Etienne, beraberlik sayısını ise 90. dakikada Mathieu Debuchy ile buldu.

Bu sonucun ardından Lyon'un kazanamama serisi 5 maça çıktı. Lyon, 50 puan ile 4. sırada kaldı. Saint-Etienne ise 34 puanla 12. sırada yer aldı.

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