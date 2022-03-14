Lyon'dan derbide Ersin Destanoğlu takibi

Ersin Destanoğlu için Fransa'nın Lyon ekibinin scoutları tribünde olacak.

Haber; Haberturk
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Lyon'dan derbide Ersin Destanoğlu takibi
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14 Mart 2022 10:31
Süper Lig'in 29. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Siyah-beyazlıların son dönemde ismi pek çok kulüple anılan kalecisi Ersin Destanoğlu'nun da dev mücadelede gözler üzerinde olacak.

21 yaşındaki file bekçisi için Fransa'nın Lyon ekibinin scoutlarının tribünde olacağı ifade edildi.

İsmi sezon başında da Nice ve Lyon'la anılan Ersin, ligde 25 maçta görev alırken 9 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. 

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