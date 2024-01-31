Luton Town, Brighton'a gol oldu yağdı!

Premier Lig 22. hafta maçında Luton Town, sahasında Brighton ile karşılaştı.
Kenilworth Road'da oynanan maçı Luton Town 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 1, 42 ve 56. dakikalarda Elijah Adebayo, 3. dakikada ise Chiedozie Ogbene kaydetti.
Roberto De Zerbi yönetimindeki Brighton, ligde 4 maç sonra mağlup oldu. Luton Town ise 2 maç sonra galip geldi.
Alınan bu sonucun ardından Luton, puanını 19'a çıkardı. Brighton ise 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Luton, Newcastle deplasmanına gidecek. Brighton ise Palace ile karşılaşacak.
Kenilworth Road'da oynanan maçı Luton Town 4-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 1, 42 ve 56. dakikalarda Elijah Adebayo, 3. dakikada ise Chiedozie Ogbene kaydetti.
Roberto De Zerbi yönetimindeki Brighton, ligde 4 maç sonra mağlup oldu. Luton Town ise 2 maç sonra galip geldi.
Alınan bu sonucun ardından Luton, puanını 19'a çıkardı. Brighton ise 19 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Luton, Newcastle deplasmanına gidecek. Brighton ise Palace ile karşılaşacak.