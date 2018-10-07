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Luke Walton: "Playoff hakkında hiç konuşmadık"

Los Angeles Lakers Başantrenörü Luke Walton, takım olarak playofflar hakkında hiç konuşmadıklarını söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Luke Walton: 'Playoff hakkında hiç konuşmadık'
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07 Ekim 2018 16:34
Los Angeles Lakers Başantrenörü Luke Walton, 2018/19 sezonu öncesi takım olarak playoffları şimdiden düşünmediklerini söyledi.

'Silver Screen And Roll' isimli siteye konuşan Luke Walton, "Playofflar mı, bundan bahsetmemi mi istiyorsunuz? Şu an playofflardan çok, çok uzak bir yerdeyiz. Bu konu hakkında şu ana dek hiç konuşmadık." dedi.

Takım ile ilgili aralarındaki konuşmalar sorulan Walton, "Şu an sadece ihtiyacımız olan şeylerden ve oluşturmak istediğimiz alışkanlıklardan konuşuyoruz." dedi.

 

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