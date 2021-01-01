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Luka'nın hayal kırıklığı!: "O şutu sokmalıydım..."

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Portland Trail Blazers'a karşı dün gece skoru eşitleme şansı olan üçlük denemesini kaçırması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Portland Trail Blazers'a karşı dün gece skoru eşitleme şansı olan üçlük denemesini kaçırması hakkında konuştu.

Dün geceki maçta 44 sayı bulmuş olan Luka, skoru eşitleyebilecek bir üçlük girişiminde bulunmuş, ancak bu denemesinde başarısız olmuştu. Şutu kaçırmasıyla maçı kaybetmiş olan Mavericks'in yıldız oyuncusunun hayal kırıklığı, kameralara açıkça yansımıştı.

Maçtan sonra Luka, bu şutla ilgili neler hissettiğini şu ifadelerle açıkladı:

"Şut girmediği için, kendime güvenip güvenmediğimin bir önemi yok. Açıkçası hayal kırıklığına uğradım tabii ki, girdiğini düşünmüştüm ama içinden çıktı. 'O şutu sokmalıydım' diye düşünmüştüm."

Doncic'in kaçırdığı kritik üçlük denemesi, şu şekildeydi:


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