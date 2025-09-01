Los Angeles Lakers'ın yıldızı Luka Doncic, yeni sezon öncesinde hedeflerinin yalnızca şampiyonluk olduğunu vurguladı.Sports Central LA'ye konuşan Sloven yıldız,dedi.Şubat ayında Anthony Davis'in Dallas'a gittiği takasla Lakers'a katılan Doncic, LeBron James ile birlikte takımın yeni dönemine damga vurmaya hazırlanıyor.LeBron James'in varlığının önemine dikkat çeken Doncic, "O, tarihin en büyük basketbolcularından biri. Sadece sahada değil, her oyuncuya, tüm personele nasıl kazanılacağını öğretecek" ifadelerini kullandı.Play-off'larda Timberwolves serisinde 30.2 sayı, 7 ribaund ve 5.8 asist ortalaması yakalayan Doncic, yaz döneminde Lakers ile üç yıllık 165 milyon dolarlık sözleşme uzatması imzalayarak takımın merkezine yerleşti.Hâlihazırda Slovenya ile EuroBasket 2025'te mücadele eden yıldız guard, turnuvada 33 sayı, 9.7 asist ve 7.3 ribaund ortalamasıyla oynuyor.