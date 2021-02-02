Luiz Gustavo, derbide oynayabilecek mi?

Süper Lig'de Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli adına talihsiz bir sakatlık yaşandı.



Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan Fenerbahçe'nin önemli yıldızı Luiz Gustavo, Hatayspor deplasmanında ikinci yarı oyuna devam edemedi. Galatasaray derbisi öncesi sakatlanan Luiz Gustavo, sarı-lacivertli taraftarları tedirgin etti.



Fenerbahçe'nin deneyimli ismi Luiz Gustavo'nun durumu kontrollerin ardından belli olacak.



EMRE BELÖZOĞLU: "ÇOK CİDDİ BİR DURUMU YOK"



Oyuncunun durumu ile ilgili Emre Belözoğlu ile konuşan Dilmen, "Gustavo'nun dizinde bir ödem varmış, hafta sonu oynar diyorlar. Emre Belözoğlu ile görüştüm, 'Çok ciddi bir durum yok' dedi." bilgisini aktardı.



ALİ KOÇ: "ENDİŞELİYİZ"



Ali Koç ise maç sonunda, "Hafta sonu çok çok önemli bir maçımız var. Luiz Gustavo'da inşallah önemli bir sıkıntı yok. Ciddi sıkıntı olmasa maçı terk etmezdi. Endişeliyiz. Sınırdakiler de kart görmediler. Şimdi tüm konsantrasyon ve odağımız hafta sonu oynanacak maçta." dedi.







