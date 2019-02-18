Luis Nani, Amerika'ya transfer oldu!

Sporting Lizbon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fenerbahçe'nin eski futbolcularındansürpriz bir kararla Amerika'ya transfer oldu.MLS ekiplerinden Orlando City, Nani ilesözleşme imzaladıklarını açıkladı. Orlando, transfer için Sporting'e bonservis ücreti ise ödemedi.Sporting Lizbon'da bu sezon 28 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 7 asist yapmıştı.