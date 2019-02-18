Luis Nani, Amerika'ya transfer oldu!

Sporting Lizbon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Luis Nani, sürpriz bir kararla Amerika'ya transfer oldu.
MLS ekiplerinden Orlando City, Nani ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Orlando, transfer için Sporting'e bonservis ücreti ise ödemedi.
Sporting Lizbon'da bu sezon 28 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 7 asist yapmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
MLS ekiplerinden Orlando City, Nani ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Orlando, transfer için Sporting'e bonservis ücreti ise ödemedi.
Sporting Lizbon'da bu sezon 28 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 7 asist yapmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın