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Luis Nani, Amerika'ya transfer oldu!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani, Sporting Lizbon'dan ayrılıp MLS ekibi Orlando City'e transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Luis Nani, Amerika'ya transfer oldu!
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18 Şubat 2019 19:59
Sporting Lizbon ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Luis Nani, sürpriz bir kararla Amerika'ya transfer oldu.

MLS ekiplerinden Orlando City, Nani ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Orlando, transfer için Sporting'e bonservis ücreti ise ödemedi.

Sporting Lizbon'da bu sezon 28 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 7 asist yapmıştı.

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