Luis Diaz için Madrid itirafı: 'Orayı çok istiyordu'

Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ın babası, oğlunun oynamak istediği ligi açıkladı.



Babası Luis Manuel Diaz yaptığı açıklamada, "Madrid, Kolombiyalı futbolculara her zaman yakın olmuştur. Luis'in Porto sonrası Real Madrid veye Atletico Madrid'e transfer olacağını düşünüyorduk." ifadelerini kullandı.



"İLGİ VAR MIYDI BİLMİYORUM"



İlgi olup olmadığıyla ilgili Diaz, "Madrid kulüplerinin ilgisinin olup olmadığını bilmiyorum. Bazı şeyler duysam da somut bir adım olmadı. Liverpool'da her şey daha açıktı." dedi.



"UMUDU KAYBOLMADI"



Oğlunun Madrid'de yaşamak istediğini belirten Luis Diaz, "Madrid'de yaşamayı çok istiyordu. Falcao ve James Rodriguez de zaten buradaydı ama umudu henüz kaybolmuş değil." açıklamasını yaptı.



