Lucescu'dan savaş önlemi: Kiev'e gitmiyor!

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, savaş ihtimaline karşın takımını Kiev'e götürmeme kararı aldı.

Haber; NTV, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Lucescu'dan savaş önlemi: Kiev'e gitmiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2022 15:41
Dünya gündemi Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi konuşurken Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu da takımı için önlem aldı.

The Guardian ve Financial Times, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı yönünde haberler yaptı. ABD basınına göre Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerinden biri de başkent Kiev olacak.

Bu gelişmelerin ardından Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu da takımı Ukrayna'ya götürmeme kararı aldı.

Dinamo Kiev, Antalya'dan ayrılmayacak

Ukrayna Premier Ligi'nde lider Shakhtar Donetsk'in 2 puan gerisinde yer alan Dinamo Kiev devre arasında Antalya'ya kampa gelmişti.

Ukrayna ekibi yaklaşık 2 haftadır Antalya'da kamp yapıyor. Önceki plana göre Dinamo Kiev, Antalya'dan Ukrayna'ya dönüp birkaç gün ara verdikten sonra ikinci kampını yapacaktı.

Mircea Lucescu, savaş olasılığı nedeniyle takımın Antalya'da kalmasına karar verdi. Birkaç günlüğüne ülkesi Romanya'ya giden Lucescu daha sonra tekrar Antalya'ya dönecek.

Dinamo Kiev ikinci bir karara kadar Antalya'dan ayrılmayacak.

Ukrayna'da sezonun ikinci yarısı planda değişiklik olmaması durumunda 25 Şubat'ta başlayacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.