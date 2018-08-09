  •  
    Ve F.Bahçe'den 2. Lig'e sürpriz transfer, resmi...
  •  
    Türkiye için yeni rekor! Bonservis kralı 15 isim
  •  
    F.Bahçe'de transfer için Şampiyonlar Ligi ŞARTI
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"
  •  
    Galatasaray'da stoper için 13 aday belirlendi

Lucas Perez'in yeni adresi West Ham oldu

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Arsenal'den İspanyol golcü futbolcu Lucas Perez'i renklerine bağladı

Kaynak: Sporx.com
Lucas Perez'in yeni adresi West Ham oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2018 13:33
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Arsenal'den İspanyol golcü futbolcu Lucas Perez'i kadrosuna kattı.

West Ham United Kulübü, 29 yaşındaki Perez ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiltere basını, Perez'in 5-6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini öne sürdü.

Perez, Arsenal'in yanı sıra İspanya'da Rayo Vallecano, Deportivo La Coruna, Ukrayna'da Karpaty Lviv ve Yunanistan'da PAOK formaları giydi.

Geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Deportivo La Coruna'da 37 maça çıkan Perez, 9 gol attı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için