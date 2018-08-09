Lucas Perez'in yeni adresi West Ham oldu

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Arsenal'den İspanyol golcü futbolcu Lucas Perez'i kadrosuna kattı.
West Ham United Kulübü, 29 yaşındaki Perez ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İngiltere basını, Perez'in 5-6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini öne sürdü.
Perez, Arsenal'in yanı sıra İspanya'da Rayo Vallecano, Deportivo La Coruna, Ukrayna'da Karpaty Lviv ve Yunanistan'da PAOK formaları giydi.
Geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Deportivo La Coruna'da 37 maça çıkan Perez, 9 gol attı.
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West Ham United Kulübü, 29 yaşındaki Perez ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İngiltere basını, Perez'in 5-6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildiğini öne sürdü.
Perez, Arsenal'in yanı sıra İspanya'da Rayo Vallecano, Deportivo La Coruna, Ukrayna'da Karpaty Lviv ve Yunanistan'da PAOK formaları giydi.
Geçen sezon kiralık olarak görev yaptığı Deportivo La Coruna'da 37 maça çıkan Perez, 9 gol attı.
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