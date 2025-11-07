07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
1-026'
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Lothar Matthaus: "Açık bir penaltıydı!"

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçında Jhon Duran'ın pozisyonunun penaltı olduğunu söyledi. Matthaus, maçın hakemi Allard Lindhout'a uzun süre maç verilmemesi gerektiğini söyledi.

calendar 07 Kasım 2025 13:45 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025 14:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lothar Matthaus: 'Açık bir penaltıydı!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın son anları tartışmalı bir pozisyona sahne oldu.

Fenerbahçe, uzatma dakikalarında Jhon Duran'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Allard Lindhout, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve Viktoria Plzen lehine faul verdi. Fenerbahçe, bu karara büyük tepki gösterdi.

RTL'de yorumculuk yapan Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, Duran'ın pozisyonunu değerlendirdi ve pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.


Alman efsane, "Eğer oyunda görmezse, tamam düdük çalmaz. Ama oyun durduğunda yine düdük çalmazsa, o hakemin düdüğü gerçekten elinden alınmalı. Bu açık bir penaltıydı." dedi.

Matthaus, ayrıca Hollandalı hakem Allard Lindhout'a uzun süre maç verilmemesi gerektiğini söyledi. Matthaus, "Almanya da hakemleri tartışıyoruz ama bence bu hakemin de uzun süre ara vermesi gerekiyor." diye konuştu.


İŞTE MAÇ SONU GÖRÜŞLER:

Ömer Üründül: "Duran'a yapılan çok net bir penaltı var. Rakip net biçimde şortundan sert bir şekilde çekti, VAR çağırdı. Hakem yüzde yüzlük penaltıyı vermeyip Duran'ın aleyhine faul çaldı. Tam bir skandal karar."

Mustafa Çulcu: "90+4 de Duran'ı ceza alanı içinde Dweh çok açık şekilde şortundan çekerek düşürdü. Top Duran'ın kontrolünde ve top için mücadelede yok çekerek düşürdüğü için bariz gol şansını engellediğinden dolayı kırmızı kart ve net penaltı olmalıydı. Hakem vermedi. VAR çağırdı izledi ama yine vermedi. Futbolu bilmemek, korkaklık, eyyam ve tam bir skandal karar. Bu tam bir UEFA'ya ve kurallara ihanettir."

Gürcan Bilgiç: "Son saniyelerde Hollandalı hakem, VAR'ın da devreye girdiği pozisyonda penaltıyı vermedi. Net bir ön yargı ile maçı yönetmişti zaten. Utanmaz…"

Ercan Taner: "Son saniyelerde VAR uyarı sına rağmen verilmeyen penaltı da Hollandalı hakem tam bir skandala imza attı. Duran'ın şortundan çekildiği pozisyon net penaltıydı."

İlker Yağcıoğlu: "Hiç kimse bana hakemin niyetinden bahsetmesin. Son derece art niyetli bir hakem vardı. Son dakikadaki pozisyon penaltı. Niye vermiyorsun o penaltıyı? Zaten maçın başından da belli etmişti hakem."

Oğuz Çetin: "90+5'de ceza sahası içerisinde yapılan hareketin, kesinlikle çok net ve açık penaltı olduğunu vurgulamak lazım. Bu Fenerbahçe'nin maçı kazanmayı hak ettiğini anlamına gelmese de, böyle bir hakkı gasp etmek doğru değil."

MAÇ SONU OYUNCULARIN SÖZLERİ

Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar, penaltı pozisyonu sonrası hakemin kararının ardından hakem Allard Lindhout ile konuştu. Skriniar, maçın ardından şu sözleri kullandı:

"Jhon Duran'ın pozisyonunu net bir penaltı olarak gördüm. Sonrasında tekrarını izlemedim. Hakem Allard Lindhout, Jhon Duran'ın ilk çektiğini söyledi. Garip bir durum ama hakem böyle karar verdi."

Ederson: "Jhon Duran'ın pozisyonu penaltıydı. Rakibi çekti, hakemin verdiği devam kararını anlamadım."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.