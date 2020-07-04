Lizbon karantinada; final tehlikede

UEFA Şampiyonlar Ligi 8'li Finali tehlikede. Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle kalan karşılaşmaların oynanacağı yer olarak açıklanan Lizbon'da vakaların artması nedeniyle karantina uygulaması yeniden başlatıldı.





Tecrit altındaki 19 ilçede yaşayan

700 bin kişi, yalnızca işe gitmek

ve temel ihtiyaçlarını karşılamak

için evlerinden çıkabiliyor. Portekiz'de son verilere göre

42

bin 454 Kovid-19 vakası

tespit edilirken bin 579 kişi yaşamını yitirdi.



UEFA, geçen ay yaptığı toplantıda Şampiyonlar Ligi'nin bu yıl

"8'li Final"

şeklinde 12-23 Ağustos tarihleri arasında Portekiz'de düzenleneceğini açıklamıştı. Normalde bu yıl İstanbul'da oynanması planlanan ancak salgın nedeniyle takımların tek bir yerde toplanıp hızlandırılmış formatla Şampiyonlar Ligi'nin tamamlanmasına karar veren UEFA, organizasyonun 2021 finalini İstanbul'a vermişti.