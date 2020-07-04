Lizbon karantinada; final tehlikede

İstanbul'un yerine seyircisiz organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Portekiz'in başkenti Lizbon'da 19 ilçede tam 700 bin kişi tecrit altında.

Haber; Sabah
Lizbon karantinada; final tehlikede
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04 Temmuz 2020 11:25
UEFA Şampiyonlar Ligi 8'li Finali tehlikede. Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle kalan karşılaşmaların oynanacağı yer olarak açıklanan Lizbon'da vakaların artması nedeniyle karantina uygulaması yeniden başlatıldı. 

Tecrit altındaki 19 ilçede yaşayan 700 bin kişi, yalnızca işe gitmek ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için evlerinden çıkabiliyor. Portekiz'de son verilere göre 42 bin 454 Kovid-19 vakası tespit edilirken bin 579 kişi yaşamını yitirdi.

UEFA, geçen ay yaptığı toplantıda Şampiyonlar Ligi'nin bu yıl "8'li Final" şeklinde 12-23 Ağustos tarihleri arasında Portekiz'de düzenleneceğini açıklamıştı. Normalde bu yıl İstanbul'da oynanması planlanan ancak salgın nedeniyle takımların tek bir yerde toplanıp hızlandırılmış formatla Şampiyonlar Ligi'nin tamamlanmasına karar veren UEFA, organizasyonun 2021 finalini İstanbul'a vermişti.
 


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