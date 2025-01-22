Liverpool'den yedide yedi!

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında Lille'i de yenerek 7'de 7 yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Liverpool'den yedide yedi!
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22 Ocak 2025 01:03
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Liverpool ile Lille karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Liverpool 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekip, 34. dakikada sezonun formda ismi Muhammed Salah ile öne geçti.

59. dakikada Aissa Mandi'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Lille, 62. dakikada Jonathan David ile eşitliği sağladı.

Harvey Elliott, 67. dakikada Liverpool'a galibiyeti getirdi.

LIVERPOOL YEDİDE YEDİ YAPTI

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında çıktığı 7 maçın tamamını kazanan Liverpool, puanını 21 yaptı. Lille ise 13 puanda kaldı.

Liverpool, son hafta maçında PSV Eindhoven'a konuk olacak. Lille ise Feyenoord'u ağırlayacak.

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