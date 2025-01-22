✅3-1 Milan

✅2-0 Bologna

✅1-0 RB Leipzig

✅4-0 Leverkusen

✅2-0 Real Madrid

✅1-0 Girona

✅2-1 Lille

⌛️PSV Eindhoven



Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında 7'de 7 yaptı. pic.twitter.com/0tjKrHR3qp



— Sporx (@sporx) January 21, 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Liverpool ile Lille karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi Liverpool 2-1'lik skorla kazandı.Ev sahibi ekip, 34. dakikada sezonun formda ismi Muhammed Salah ile öne geçti.59. dakikada Aissa Mandi'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Lille, 62. dakikada Jonathan David ile eşitliği sağladı.Harvey Elliott, 67. dakikada Liverpool'a galibiyeti getirdi.Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında çıktığı 7 maçın tamamını kazanan Liverpool, puanını 21 yaptı. Lille ise 13 puanda kaldı.Liverpool, son hafta maçında PSV Eindhoven'a konuk olacak. Lille ise Feyenoord'u ağırlayacak.