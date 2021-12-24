Liverpool'dan Salah için servet!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sözleşmesini yenilemek için uğraş verdiği Mohamed Salah'a lig tarihinin en yüksek maaşını teklif edeceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Liverpool'dan Salah için servet!
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24 Aralık 2021 20:28
Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un, sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Mohamed Salah'a yıllık yaklaşık 29 milyon eurodan yeni bir sözleşme teklif edeceği öne sürüldü.

ESPN, Liverpool'un Mısırlı yıldıza Premier Lig'deki en yüksek maaşı teklif etmek zorunda kalabileceğini aktardı.

Haberde ayrıca, 29 yaşındaki forvetin, ligde yılda 29 milyon euro kazanan ilk oyuncu olabileceği ifade edildi.

Mevcut sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Mohamed Salah, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 24 maçta 22 gol, 10 asist yapma başarısı gösterdi.


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