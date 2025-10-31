30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Liverpool'da Arne Slot'un kader virajı!

Liverpool'da Arne Slot'un geleceği, önümüzdeki üç önemli maçın sonucuna bağlı. Hollandalı teknik adam, koltuğunu koruyabilmek için bu süreçte iyi sonuçlar almak zorunda.

31 Ekim 2025 01:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'da Arne Slot'un kader virajı!
Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, teknik direktör Arne Slot yönetiminde zor bir dönemden geçiyor. Takımın beklentilerin uzağında kalan performansı, kulüp yönetimini ciddi kararların eşiğine getirdi.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre, kulüp yetkilileri Hollandalı çalıştırıcının geleceğini belirleyecek süreci netleştirdi.

Buna göre 47 yaşındaki Arne Slot'un Liverpool'daki kaderi, önlerinde bulunan üç zorlu mücadele sonrasında belli olacak. Slot'un görevine devam edebilmesi için Aston Villa, Real Madrid ve ezeli rakip Manchester City karşısında tatmin edici sonuçlar elde etmesi gerekiyor.

1.60'LIK ORTALAMA

2025/26 sezonunda Liverpool'un başında 15 maça çıkan Slot, 8 galibiyet ve 7 yenilgi alarak maç başına 1.60 puan ortalaması yakaladı.

DÖNÜM NOKTASI

Bir şampiyon takımdan beklenen seviyenin oldukça gerisinde kalan bu performans, kulüp yönetiminde sabır sınırlarının zorlanmasına neden oldu. Önümüzdeki üç maç, hem Liverpool'un geleceğini hem de Arne Slot'un teknik direktörlük kariyerini belirleyecek dönüm noktası olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
