Liverpool, Burnley'i yıktı ve seriye bağladı!

İngiltere Premier Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Burnley, Liverpool'u konuk etti.



Turf Moor Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 40. dakikada Fabinho kaydetti.



Bu sonucun ardından Liverpool, üst üste 4. galibiyetini aldı ve 54 puanla 2. sırada yer buldu. 3 maç aradan sonra yenilen Burnley ise 14 puanla son sırada yer aldı.



Liverpool, gelecek hafta Norwich'i konuk edecek. Burnley ise Brighton deplasmanına gidecek.





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