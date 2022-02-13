Liverpool, Burnley'i yıktı ve seriye bağladı!

İngiltere Premier Lig'de 25. hafta mücadelesinde Liverpool, deplasmanda Burnley'i 1-0 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Liverpool, Burnley'i yıktı ve seriye bağladı!
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13 Şubat 2022 18:53
İngiltere Premier Lig'de 25. hafta karşılaşmasında Burnley, Liverpool'u konuk etti.

Turf Moor Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Liverpool'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 40. dakikada Fabinho kaydetti.

Bu sonucun ardından Liverpool, üst üste 4. galibiyetini aldı ve 54 puanla 2. sırada yer buldu. 3 maç aradan sonra yenilen Burnley ise 14 puanla son sırada yer aldı.

Liverpool, gelecek hafta Norwich'i konuk edecek. Burnley ise Brighton deplasmanına gidecek.

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