Liverpool artık şampiyo...

Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool evinde Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Liverpool artık şampiyo...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2025 01:26
Premier Lig'in 27. haftasında Arne Slot'un ekibi Liverpool evinde Eddie Howe'un yönetimindeki Newcastle United'ı 2-0 mağlup etti.

Anfield'da oynanan maçta Liverpool'un gollerini 11. dakikada Dominik Szoboszlai ve 63. dakikada Alexis Mac Allister kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Liverpool 67 puana ulaşırken, Newcastle United 44 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool evinde Southampton'ı ağırlarken Newcastle United deplasmanda West Ham ile karşılaşacak.

ŞAMPİYONLUK YAKIN

Ligde liderliğini pekiştiren Liverpool, 67 puana ulaşarak en yakın takipçisi Arsenal ile arasındaki puan farkını 13'e yükseltti.

Liverpool'un Arsenal'den 1 maç fazlası bulunuyor.


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery