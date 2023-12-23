Liverpool - Arsenal maçında kazanan yok!

İngiltere Premier Lig'de sonucu merakla beklenen maçta Liverpool ile Arsenal 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Liverpool - Arsenal maçında kazanan yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2023 22:26
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Arsenal, 4. dakikada Gabriel ile öne geçti. Liverpool bu gole 29. dakikada Muhammed Salah ile karşılık verdi.

Liverpool ile Arsenal arasındaki maçta kalan dakikalarda başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 tamamalandı.

Bu sonucun ardından Arsenal 40, Liverpool 39 puana yükseldi.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Arsenal sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Liverpool, Burnley deplasmanına konuk olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery