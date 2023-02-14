Liverpool 4 maç aradan sonra derbi galibiyetiyle güldü

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool ile Everton Merseyside derbisinde karşı karşıya geldi.



Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazanarak 4 haftalık aranın ardından üç puanı almayı başardı.



Maça etkili başlayan Liverpool, 36. dakikada Salah'ın golüyle öne geçerek ilk yarıyı önde tamamladı. Dakikalar 49'u gösterdiğinde sahneye çıkan Gakpo, takımının formasıyla attığı ilk golle skoru 2-0 yaptı ve skoru belirleyen isim oldu.



Öte yandan iki kulüp, maçta giyilen formaların imzalanarak açık artırmaya çıkarılacağını ve satıştan elde edilen gelirin Türkiye ve Suriye'deki depremlerden etkilenenlere gönderileceğini duyurmuştu.



Bu sonuçla Liverpool 4 haftalık aranın ardından galibiyete ulaşarak 32 puana yükseldi. Geçen hafta aldığı Arsenal galibiyetiyle büyük sürpriz yapan Everton ise 18 puanda kaldı ve bu haftayı da düşme potasında tamamladı.









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