Lionel Messi: "Hata yapmadım"

PSG'ye transfer olan Lionel Messi, Barcelona'dan ayrılma kararından pişmanlık duymadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lionel Messi: 'Hata yapmadım'
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07 Ekim 2021 18:08
PSG'deki kariyerine çalkantılı bir başlangıç yapan Lionel Messi, yine de verdiği kararın arkasında duruyor.

France Football'a bir röportaj veren Arjantinli yıldız, "PSG'ye giderek bir hata yapmadım" diyerek herhangi bir pişmanlık yaşamadığını belirtti.

Messi belki pişman değil ancak Barcelona'nın bu vedadan oldukça yaralı çıktığı görülüyor.

Teknik direktör Koeman, "Messi çok iyiydi ve maçları bizim için kazanıyordu. Etrafında iyi oyuncular vardı ancak o farkı yaratan oyuncuydu. Onun sayesinde herkes daha iyi görünüyordu" diyerek Messi'nin farkını gözler önüne seriyor.

Lionel Messi, PSG'de çıktığı 5 maçta 1 gol attı.


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