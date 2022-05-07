Fransa Ligue 1'de Lille, sahasında Monaco'yu konuk etti. Ligin 36. haftasında oynanan karşılaşmayı Lille, 2-1'lik skorla kaybetti.



Konuk ekip Monaco'ya galibiyeti getiren gollerin ikisi de Aurelien Tchouameni attı. Genç yıldız karşılaşmanın 42 ve 75. dakikalarında sahneye çıktı. Lille'nin tek golü ise Angel Gomes'ten geldi.



Lille'de cezalı olan Burak Yılmaz maç kadrosunda yer almadı. Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Lille, arka arkaya ikinci mağlubiyetini aldı ve 51 puanda kaldı. Monaco, 65 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Lille, Nice deplasmanına gidecek. Monaco sahasında Brest'i ağırlayacak.





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