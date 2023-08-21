Lillard, Instagram'da Portland Trail Blazers'ı takibi bıraktı!

Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Trail Blazers'ın Instagram hesabını takipten çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Lillard, Instagram'da Portland Trail Blazers'ı takibi bıraktı!
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21 Ağustos 2023 15:51
Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard, Trail Blazers'ın Instagram hesabını takipten çıktı.

Lillard, 11 yıllık Portland dönemine son vererek takımla yollarını ayırma ve Miami Heat'e katılma niyetini açıklayalı yaklaşık iki ay geçmiş olsa da, Trail Blazers bu konuda henüz bir anlaşmaya varamadı.

Trail Blazers ekibi Lillard'ın yeni bir yerde oynama arzusunu kabul etse de, Heat'ten beklentileriyle uyumlu bir takas teklifi henüz alamamış ve sonuç olarak yıldız oyuncusunu takımdan gönderememişti.

Tüm bunların sonucunda Lillard'ın, Twitter'da 'Blazers Palace' hesabı tarafından fark edildiği üzere Instagram'da Trail Blazers'ın takım hesabını takip etmeyi bıraktığı görüldü.



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