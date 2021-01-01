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Lillard'a göre, Charles Barkley'nin hakkı verilmiyor!

Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Hall of Fame oyuncusu Charles Barkley'ye gösterilen saygısızlıktan rahatsız olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Portland Trail Blazers süperstarı Damian Lillard, Hall of Fame oyuncusu Charles Barkley'ye gösterilen saygısızlıktan rahatsız olduğunu söyledi.

Döneminin en tanınan NBA yıldızlarından biri olan Barkley için yöneltilen en büyük eleştirilerden biri, kariyerinde bir NBA şampiyonluğu kazanamamış olmasıydı.

Lillard kısa süre önce, ESPN programı "Jalen and Jacoby"de bu konu hakkında konuştu ve şimdiye kadarki en büyük oyunculardan biri olan Barkley'nin bu konuda eleştirilmesinin hiç hoşuna gitmediğinden bahsetti:

"İçinde bulunduğumuz dönem, böyle bir dönem. Bundan birçok medya kuruluşu sorumlu. Yüzük kazanmayan adamlardan bahsettiklerinde, efsane bir oyuncu olan Charles Barkley hakkında nasıl konuştuklarına bir bakın. Bu adam fenaydı, Batı'nın bir numaralı MVP'siydi. Sadece Michael Jordan'a denk geldi. Medyada herkese sürekli baskı yapan, 'Şunu bunu yaptı ama yüzük kazanmadı.' diyen bir sürü adam var..."


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