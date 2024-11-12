Levent Tüzemen: 'Galatasaray, Osimhen'in bonservisini alacak'

Levent Tüzemen, A Spor'da Galatasaray gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Tüzemen, sarı-kırmızılıların Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırlık yaptığını söyledi.
Levent Tüzemen'in sözleri şu şekilde:
"Geçenlerde Galatasaray camiasından önemli birisi aradı beni, isim vermeyeceğim. "Özel çalışmaları yapıyoruz, projelerimizi hazırladık, Osimhen'in bonservisini alacağız" dedi. Olgunlaştırmak üzereler. O yüzden isim vermiyorum. İşin gerçeği bu, cumartesi günü konuştum."
"Çok ciddi bir proje ile birlikte Osimhen'in transferini hayata geçireceklerini söyledi. Osimhen transferinde rakamın daha aşağıya çekilme sebebi bir oyuncunun Napoli'ye gitme ihtimali. Kimisi Yunus diyor, ben Davinson Sanchez diye tahmin ediyorum. Bu işin içinde futbolcu satışı yok. Bunun nasıl ödenebilirliği şeklinde yapılan projeler var. İşin özü Galatasaray, Osimhen'in transferini bitirme çalışmaları yapıyor."
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 9 maçta süre bulan Osimhen, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.
Tüzemen, sarı-kırmızılıların Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırlık yaptığını söyledi.
Levent Tüzemen'in sözleri şu şekilde:
"Geçenlerde Galatasaray camiasından önemli birisi aradı beni, isim vermeyeceğim. "Özel çalışmaları yapıyoruz, projelerimizi hazırladık, Osimhen'in bonservisini alacağız" dedi. Olgunlaştırmak üzereler. O yüzden isim vermiyorum. İşin gerçeği bu, cumartesi günü konuştum."
"Çok ciddi bir proje ile birlikte Osimhen'in transferini hayata geçireceklerini söyledi. Osimhen transferinde rakamın daha aşağıya çekilme sebebi bir oyuncunun Napoli'ye gitme ihtimali. Kimisi Yunus diyor, ben Davinson Sanchez diye tahmin ediyorum. Bu işin içinde futbolcu satışı yok. Bunun nasıl ödenebilirliği şeklinde yapılan projeler var. İşin özü Galatasaray, Osimhen'in transferini bitirme çalışmaları yapıyor."
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da 9 maçta süre bulan Osimhen, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.