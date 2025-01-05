Levent Mercan: "Daha üstün bir oyun göstermek isterdik"

Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, Kadıköy'de Hatayspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Levent Mercan: 'Daha üstün bir oyun göstermek isterdik'
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05 Ocak 2025 21:25
Fenerbahçe'nin evinde Hatayspor'u 2-1 yendiği maçın ardından, Sarı-Lacivertliler'de bu sezon ilk kez 11'de başlayan Levent Mercan, açıklamalarda bulundu.

"EN ÖNEMLİSİ 3 PUAN"

Mücadeleyi değerlendiren Mercan, "Daha üstün bir oyun göstermek isterdik. Çok gol şansı yakaladık ama bizim için en önemlisi 3 puan." dedi. 

"HER ZAMAN HAZIR OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Bu sezon ligde ilk kez 11'de başlayan sol bek, "Her zaman hazır olmaya çalışıyorum. Her gün çalışıyoruz zaten. Hoca şans verince bu forma için elimden geleni yapmaya çalışırım." ifadelerini kullandı.
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