Lens, Partick Berg transferini açıkladı

Transferde adı Galatasaray'la da geçen Patrick Berg Lens'e transfer oldu.



Fransız ekibi, sosyal medya hesabından bir video paylaşıp Norveçli futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.



Lens'in resmi internet sitesinde transferle ilgili yapılan açıklamaya göre ise 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.





İLGİLİ VİDEO