Lens, Partick Berg transferini açıkladı

Fransa ekiplerinden Lens, Patrick Berg'in transferini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Lens, Partick Berg transferini açıkladı
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20 Aralık 2021 21:02
Transferde adı Galatasaray'la da geçen Patrick Berg Lens'e transfer oldu.

Fransız ekibi, sosyal medya hesabından bir video paylaşıp Norveçli futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Lens'in resmi internet sitesinde transferle ilgili yapılan açıklamaya göre ise 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.


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