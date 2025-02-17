Lemina, 1695 gün sonra Galatasaray forması giydi

Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Mario Lemina, 1695 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Lemina, 1695 gün sonra Galatasaray forması giydi
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17 Şubat 2025 23:25
Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Mario Lemina, 1695 gün sonra sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Kiralık forma giydiği 2019-20 sezonunda son maçına 28 Haziran 2020'de çıkan Gabonlu orta saha oyuncusu, Çaykur Rizespor mücadelesinin 60. dakikasında oyuna girdi.

Ara transferde Trabzonspor'dan transfer edilen Eren Elmalı da 46. dakikada oyuna girerek ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

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