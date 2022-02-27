Leipzig, tek golle kazandı!

Almanya Bundesliga'da RB Leipzig, deplasmanda Bochum'u Nkunku'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Leipzig, tek golle kazandı!
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27 Şubat 2022 19:42
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında RB Leipzig deplasmanda Bochum ile karşı karşıya geldi.

RB Leipzig karşılaşmayı Christopher Nkunku'nun 82. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonucun ardından RB Leipzig puanını 40'a yükseltti. Bochum ise 29 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, Freiburg ile karşılaşacak. Bochum ise Greuther Fürth'ü ağırlayacak.

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