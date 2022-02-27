Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında RB Leipzig deplasmanda Bochum ile karşı karşıya geldi.



RB Leipzig karşılaşmayı Christopher Nkunku'nun 82. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.



Bu sonucun ardından RB Leipzig puanını 40'a yükseltti. Bochum ise 29 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Leipzig, Freiburg ile karşılaşacak. Bochum ise Greuther Fürth'ü ağırlayacak.





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