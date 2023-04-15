Leipzig'den evinde kritik galibiyet

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında RB Leipzig, sahasında Augsburg ile karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'daki maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.



Augsburg, 5. dakikada Arne Maier'in attığı golle öne geçti. Leipzig bu gole, 10. dakikada Kevim Kampl, 32 ve 35'te Timo Werner ile karşılık verdi. Augsburg'ta Ruben Vargas 82. dakikada maçın skorunu 3-2 olarak tayin etti.



Bu sonucun ardından Leipzig, ligde 51 puana yükseldi. Augsburg 29 puanda kaldı.



Leipzig, gelecek hafta Bayer Leverkusen deplasmanına konuk olacak. Augsburg, sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak.





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