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LeBron ve Davis, Kobe'yi yeni dövmeleriyle onurlandırdı

Los Angeles Lakers'ın yıldızları LeBron James ve Anthony Davis, efsane oyuncu Kobe Bryant'ı Mamba temalı dövmelerle onurlandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın yıldızları LeBron James ve Anthony Davis, efsane oyuncu Kobe Bryant'ı Mamba temalı dövmelerle onurlandırdı.

LeBron, Kobe Bryant'ın "Kara Mamba" lakabına atıfla bir yılan dövmesi yaptırdı.

James, 13 yaşındaki kızının ve yedi kurbanın daha hayatını kaybetmesine sebep olan bir helikopter kazasında, 26 Ocak'ta ölen Kobe'nin onuruna yeni bir dövme yaptı.

Instagram story'ye yüklediği kısa bir videoda, 35 yaşındaki James'in, sol uyluğuna dövme yaptırdığı görüldü. James bitmiş tasarımı ortaya çıkarmamış olsa da, fotoğrafçılar bir takım antrenmanı sırasında LeBron'un vücudundaki yeni sanat parçasına bir göz attı.

DAVIS DE BENZER BİR İŞ YAPTIRDI

Dövme bir bandajla kaplandığından, dövme sanatçısı Vanessa Aurelia'nın LeBron'a ne yaptığını tam olarak görmek zor oldu. Fotoğraflar, Bryant'ın "Kara Mamba" lakabına atıfla "Mamba 4 Life" yazan bir yılan dövmesi gösterdi.

Lakers yıldızı Davis'in de Aurelia'ya benzer bir dövme yaptırdığı yüklediği videoda görülse de, ne yaptırdığını o da açıklamadı.

TMZ'ye göre James, Lakers'ın bu gece Staples Center'da Portland Trail Blazers'ı ağırlamadan önce sosyal medyada dövmeyi gösterecek. Bu maç, Lakers'ın mevzubahis ölümcül kazadan sonra ilk kez sahaya çıkışı olacak.






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