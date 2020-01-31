LeBron ve Davis, Kobe'yi yeni dövmeleriyle onurlandırdı

DAVIS DE BENZER BİR İŞ YAPTIRDI

Los Angeles Lakers'ın yıldızları LeBron James ve Anthony Davis, efsane oyuncu Kobe Bryant'ı Mamba temalı dövmelerle onurlandırdı.LeBron, Kobe Bryant'ınlakabına atıfla biryaptırdı.James, 13 yaşındaki kızının ve yedi kurbanın daha hayatını kaybetmesine sebep olan bir helikopter kazasında, 26 Ocak'ta ölen Kobe'nin onurunayaptı.Instagram story'ye yüklediği kısa bir videoda, 35 yaşındaki James'in,dövme yaptırdığı görüldü. James bitmiş tasarımı ortaya çıkarmamış olsa da, fotoğrafçılar bir takım antrenmanı sırasında LeBron'un vücudundaki yeni sanat parçasına bir göz attı.Dövme bir bandajla kaplandığından, dövme sanatçısı'nın LeBron'a ne yaptığını tam olarak görmek zor oldu. Fotoğraflar, Bryant'ın "Kara Mamba" lakabına atıflayazan bir yılan dövmesi gösterdi.Lakers yıldızıde Aurelia'ya benzer bir dövme yaptırdığı yüklediği videoda görülse de, ne yaptırdığını o da açıklamadı.TMZ'ye göre James, Lakers'ın bu gece Staples Center'da Portland Trail Blazers'ı ağırlamadan önce sosyal medyada dövmeyi. Bu maç, Lakers'ın mevzubahis ölümcül kazadan sonrakez sahaya çıkışı olacak.