LeBron'un takımı, All-Star 2022'nin galibi oldu

ABD Basketbol Ligi (NBA) All Star-2022'nin final maçında, LeBron James'in kaptanlık ettiği "Team LeBron", Kevin Durant'ın kaptanlığındaki "Team Durant'ı" 163'e 160 yendi.



Bu yıl 71'incisi düzenlenen ve NBA'in en iyi 24 basketbolcusunun LeBron James ve Kevin Durant kaptanlığında kozlarını paylaştığı NBA All Star-2022'nin son maçı Cleveland'da yapıldı.



LeBron James'in takımı, Team LeBron, Kevin Durant'ın takımı Team Durrant'ı 163-160 skorla yendi.



Steph Curry'in 50 sayı ve 16 üçlük ile All-Star rekoru kırdığı maçta 24 sayı, altı ribaund ve sekiz asist yapan LeBron ise bir geri dönüş jumper'ı ile skoru 163'e çıkararak takımının maçı almasını sağladı.



Team LeBron'da Giannis Antetokounmpo ise 30 sayı, 12 ribaund ve 6 asist yaptı.



Team Durant'ta ise Joel Embiid 36 sayı 10 ribaund ve 4 asistle öne çıktı.



NBA'in 24 yıldız oyuncusunu karşı karşıya getiren NBA All-Star maçı ilk kez 2 Mart 1951'de Boston Gardında oynanmıştı ve her yıl şubat ayının sonlarına doğru oynanıyor.



Üç günlük etkinlikte her takım, taraftar, oyuncu ve medya oylamasının bir kombinasyonu ile seçilirken, baş antrenörler 7 yedek oyuncuyu seçiyor.



2018'den beri, en çok oy alan oyuncular takım kaptanları olarak belirleniyor ve kuruldan bağımsız olarak takımlarını oluşturmak için All-Star havuzundan seçim yapabiliyorlar.