LeBron, NFL'deki Washington ekibinin ismiyle dalga geçince, Durant karşılık verdi!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NFL'in "Washington Football Team" isim güncellemesiyle alay etti ve Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant de kendisine cevap verdi.Washington NFL ekibi, 13 Temmuz'da Redskins adını ve logosunu emekliye ayıracağını resmen açıkladıktan sonra, açık bir soru ortaya çıktı: 2020 sezonu ve sonrası için yeni takım adı ne olacak?Geçtiğimiz gün, Washington bu soruya bir çeşit yanıt buldu. Yeni geçici ismin "Washington Futbol Takımı" olacağı açıklandı. Bu güncelleme, kalıcı bir ad benimsenene kadar kısa vadeli bir çözüm olarak görülüyor.Takım renk şemasını değiştirmeyi planlamasa da, herhangi bir Kızılderili görüntüsü veya Redskins bulundurmayacak.Ekip, duyurusunda şu ifadelere yer verdi:"Bu sezon için 'Washington Futbol Takımı' ismini kullanma kararı, takıma oyuncu, mezunlar, taraftar, topluluk ve sponsor girdisini düzgün bir şekilde dahil etmek için, derinlemesine bir markalaşma süreci gerçekleştirme olanağı sunuyor. Bugüne kadar, birçok kişinin yeni ismin ve tasarımın, sosyal medya kanallarında ne olması gerektiği konusundaki vizyonunu ortaya koyuyor ve bu süreç ilerledikçe geri bildirimlerini dahil etmeyi umuyoruz."Güncellenen takım adının aslında bir takım adı olmadığı göz önüne alındığında, Washington kendini bolca alay konusu olarak ortaya koydu. Ve Lakers süperstarı LeBron da bu partiye katılanlar arasındaydı.LeBron, dün geceki Dallas Mavericks'e karşı oynanacak hazırlık maçı öncesinde yaptığı kestirmeden uyandıktan sonra, Washington'ın ön ofisinin bu yeni ismi tartışmak için çok zaman harcadığıyla ilgili şaka yaptı:Hayatı boyunca Washington ekibinin taraftarı olan Durant, James'in tweet'indeki mizaha eleştirel bir yaklaşımda bulundu:Fakat LeBron daha sonra bu tepkiye karşılık verince, KD de güldü.