Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, Lakers'ın an itibariyle "kimliğinin ne olduğu hakkında hiçbir fikrinin olmadığını" söyledi.



Lakers, geçtiğimiz gece Oklahoma City Thunder'a 133-110'luk skorla mağlup olarak sezonda dokuzuncu mağlubiyetini almıştı.



Yenilginin ardından James, takımın kimliği konusundaki belirsizliğini dile getirdi:



"Ne olduğumuz hakkında hiçbir fikrim yok. Ama neden? Çünkü henüz tam kadro bir arada değiliz. Bazılarımızın bireysel anlamda kimliklerinin ne olduğunu biliyorum ama takım olarak henüz bir bilgim yok."



Lakers, Anthony Davis'in 31 sayı ve 14 ribaundlık, James'in ise 21 sayı, 12 ribaund ve 6 asistlik dikkat çekici performanslarına rağmen, Thunder'ın hücum gücünü kontrol altına almakta zorluk çekti.



Şu anda çok sayıda sakatlıkla uğraşan Lakers'ta Cam Reddish, Rui Hachimura, Jaxson Hayes, Jarred Vanderbilt ve Gabe Vincent gibi önemli oyuncular forma giyememişti.



James bu sezon 19 maçta 24.8 sayı, 7.8 ribaund ve 6.3 asist ortalamalarına sahip.





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