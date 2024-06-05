Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Dallas Mavericks'in yıldızı Kyrie Irving ile artık takım arkadaşı olmadığı için "çok kızgın" olduğunu söyledi.



JJ Redick ile "Mind The Game" podcast'inde eski takım arkadaşı Irving'in Mavericks'i NBA Finallerine yükselişine yardım etmesi hakkında konuşan James, bunun kendisini hem sevindirdiğini hem de "yıktığını" belirtti:



"Gelişimini sürdürmesini izleyebildiğim için çok mutlu ve gururluyum. Ama aynı zamanda artık takım arkadaşı olmadığım için de çok kızgınım..."



James ve Irving ikilisi 2014-17 yılları arasında üç sezon boyunca birlikte oynamış, bu süreçte hep NBA Finallerine yükselmiş ve 2016'da şampiyonluğu kazanmıştı.



Birlikte geçirdikleri zamanı değerlendiren LeBron, ayrıca Kyrie'nin sahadaki yeteneği övmekten de geri kalmadı:



"Kyrie'yi övmek için söylenecek o kadar çok şey var ki, kelimeler yetmez. Çünkü kendisi NBA'in şimdiye kadar gördüğü en yetenekli oyuncu. Herhangi bir NBA oyuncusu arasında gördüğüm en iyi becerilere sahip. NBA'de geçirdiğim süre boyunca, sol eliyle şut atarken sağ eliyle olduğundan daha rahat hisseden bir adam görmüşlüğüm yok."



Irving, Mavericks'in playoff serisinde Luka Doncic'in yanında değerli bir ikinci opsiyon oldu ve maç başına 22,8 sayı ortalamasıyla Cleveland'da LeBron'la geçirdiği son sezondan bu yana en yüksek ortalamasını yakaladı.





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