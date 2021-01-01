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LeBron: "Kaç yaşıma kadar oynayacağımı bilmiyorum"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 43 yaşındaki NFL efsanesi Tom Brady'nin 21'nci sezonunda yedinci Super Bowl şampiyonluğunu kazanmasının "ilham verici" olduğunu, ancak kendi kariyer planına bir etkisi olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 43 yaşındaki NFL efsanesi Tom Brady'nin 21'nci sezonunda yedinci Super Bowl şampiyonluğunu kazanmasının "ilham verici" olduğunu, ancak kendi kariyer planına bir etkisi olmadığını söyledi.

Şu anda 36 yaşında olan ve 18'inci NBA sezonunda olan Lakers yıldızı, oyun kariyerinin son aşamasını, Brady'nin futbol sahasında yaptığı herhangi bir şeye dayanarak planlamayacağını belirtti:

"Onu bir süredir izliyorum. Kariyerinde yaptığı şeyleri ve yedinci şampiyonluğunu kazanışını görmek, oldukça güzeldi. Benim gibi biri için çok ilham vericiydi ama sonuçta iki farklı spor, iki farklı pozisyon.

Ben ne kadar süre daha oynayacağımı bilmiyorum. İleride görürüz. Ama bunun için belirli bir tarihim yok. 'Şu yaşıma kadar mı oynasam acaba?' demiyorum. Oyun, zamanı geldiğinde bana kendisi söyleyecektir. Ben de o zaman bakarım."


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