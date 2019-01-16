LeBron, iki maç daha oynamayacak!

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LeBron James'in menajeri Rich Paul, LeBron'un Los Angeles Lakers'ın önümüzdeki iki maçını kaçıracağını söyledi.LeBron'un Lakers'ın çıkacağı deplasman turunda takımla birlikte olmayacağı ve Los Angeles'ta kalıp sol kasığındaki tedavinin rehabilitasyon sürecine devam edeceği açıklandı. Lakers ekibi bu süreç içinde Perşembe gecesi Oklahoma City Thunder ile ve Cumartesi gecesi ise Houston Rockets'la karşılaşacak.LeBron'un mümkün olan en erken dönüş tarihinin 21 Ocak tarihindeki Golden State Warriors maçı olabileceği tahmin ediliyor.LeBron'un Noel Günü'nde geçirdiği bu sakatlıktan sonra, bu hafta başlarında yarı sahadan atılan şut ve ayrıca pas antrenmanlarında yer aldığı belirtilmişti.