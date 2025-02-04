"LeBron, Doncic sayesinde kariyerini uzatabilir" iddiası!

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in, Luka Doncic takasıyla kariyerini daha da uzatabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'LeBron, Doncic sayesinde kariyerini uzatabilir' iddiası!
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04 Şubat 2025 15:16
Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in, Luka Doncic takasıyla kariyerini daha da uzatabileceği iddia edildi.

ESPN'den Dave McMenamin, Doncic takasının James'in Los Angeles'taki kariyerini uzatmasına yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Lakers'ın Doncic'i kadrosuna katması, James'in eski takım arkadaşı Anthony Davis ile bu sezon bir şampiyonluk daha peşinde olduklarını açıklaması sebebiyle, takımla geleceği konusunda soru işaretlerine yol açmıştı.

McMenamin, LeBron'un Luka'nın gelişiyle Lakers'tan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını ve yeni bir anlaşma üzerine ekiple yeniden görüşme şansının olabileceğini söyledi:

"Yeni bir anlaşma üzerine görüşme yapma şansı var ve bu takas, LeBron James'in kariyerini uzatabilir. Önümüzdeki sezonun, NBA'deki son sezonu olacağı durumu kesin değil."

James bu sezon 44 maçta 24.0 sayı, 9.1 asist ve 7.6 ribaund ortalamalarıyla, 40 yaşında bile ligin en iyi oyuncularından biri olduğunu kanıtlıyor.

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