Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, sosyal medyayı sallayan gizemli bir duyuruda bulunarak bugün Türkiye saatiyle 19.00'da "kararların kararı"nı açıklayacağını bildirdi.James, X platformunda paylaştığı viral videoyu "The Second Decision" (İkinci Karar) olarak adlandırdı.James'in açıklamasının içeriği henüz bilinmiyor. Dört kez NBA Finalleri MVP'si seçilen yıldız, Aralık ayında 41 yaşına girecek ve Lakers ile olan sözleşmesinin son yılına girmiş durumda. Yaz döneminde geleceği hakkında net bir açıklama yapmayan James, emeklilik olasılığını da açık bırakmıştı.Bununla birlikte, yıldız oyuncunun "ikinci kararı"nın basketbolla ilgili olmayabileceği de öne sürülüyor. Zira salı günü aynı zamanda Amazon'un Prime Day kampanyasının başlangıcına denk geliyor. James geçmişte bu kampanyanın tanıtımında yer almış, hatta basketbol geleceğiyle ilgili esprili göndermelerde bulunmuştu.LeBron James'in bu paylaşımı, 2010 yılında Miami Heat'e transferini açıkladığı "The Decision" yayınını hatırlattı. O dönemki duyuru, NBA tarihinin en sansasyonel serbest oyuncu kararlarından biri olarak hafızalara kazınmıştı.21 kez All-Star seçilen James, yaşına rağmen formunu koruyor. 2024-25 sezonunda 70 maçta 24.4 sayı, 8.2 asist ve 7.8 ribaund ortalamalarıyla oynayarak "yaş sadece bir sayıdan ibaret" sözünü bir kez daha kanıtladı.