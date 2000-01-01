LaVine: "Antrenmanda 'pozitif hisler' var"

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine, Bulls'un gönüllü antrenmanlarında "pozitif hisler" olduğunu söyledi.



Mart ayında aniden sona eren 2019-20 sezonuyla Chicago için benzeri görülmemiş bir ölü sezon oldu. Geçtiğimiz ay, yeni işe alınan başkan yardımcısı Arturas Karnisovas, başantrenör Jim Boylen'ı görevden almıştı. Bulls, takımın ilerlemesine liderlik etmek için, kendisinin yerini eski Oklahoma City Thunder başantrenörü Billy Donovan ile değiştirmeyi tercih etmişti.



Ancak tüm değişikliklere ve devam eden her şeye rağmen, Bulls yıldızı LaVine, ekibinin şu ana kadar iyi göründüğünü belirtti:



"Arkadaşlar çalışıyor. Salonda olmaktan mutluyum. Gördüğüm kadarıyla salona girmek gerçekten olumlu bir his oldu ve bunu uzun zamandır hissetmiyorduk. Sanırım birbirimizden ve oyundan uzak kaldığımızdan ötürü, nihayet tekrar bir araya gelmek çok eğlenceli oldu. Pozitif hisler ve pozitif enerji oldu."



"Altı aydır oynamıyoruz. Gerçek anlamda, sezonun ne zaman başlayacağını da bilmiyoruz. Sakatlık yüzünden zaten bir yıl basketbol oynamamıştım. Sebepsiz yere bir yıl basketboldan uzak kalmak istemezsiniz. Sadece zaman kaybediyorsunuz. O ritmi geri kazanmak zaman alır. Bu yüzden burada bir takım olarak bir araya gelerek ve arkadaşlığımızı yeniden kurarak, aynı zamanda takım ortamında bulunup elimizde bir basketbol topu bulundurmakla, iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum."



"PEŞİNDEN GİTMEYE HAZIRIZ"



LaVine, kendisinin ve herkesin yeni koçu Donovan için "son derece heyecanlı" olduğunu da ekledi:



"Herkes gerçekten heyecanlı. Bunu beklemiyorduk. Pek çok insanın beklemediğini düşündüğüm bir şeydi. Bence bu, Arturas ve Marc'ın (Eversley) şu anda takımı canlandırmak için ortaya ne koyduğunu gösteriyor. Kesinlikle heyecanlıyız ve bunun peşinden gitmeye hazırız."



"Şu anda bir mini kamptayız. Bir süredir birbirimizi görmedik veya konuşmadık. Bu yüzden kesinlikle biraz rekabetçi olarak, konuşuyoruz ve oynuyoruz. Ayrıca gelecek yıla hazır olmaya ve sonrasında kovalayacak bir şeylerin olmasına dair konuşmalarımız da oluyor."



