Laporta: 'Messi'nin geri dönüşü gerçekçi değil!'

Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi'nin kulübe kiralık olarak geri dönebileceği yönündeki spekülasyonları "gerçekçi değil" diyerek reddetti.Messi, kulüpte 20 yıldan fazla zaman geçirdikten sonra 2021'de Barcelona'dan ayrıldı ve Katalan ekibinde kalmak istemesine rağmen Fransız takımı Paris Saint-Germain'e gitti.Barcelona da Messi'yi tutmak istiyordu ancak mali sorunlar nedeniyle onun kadroya kaydedileceğini garanti edemedi. Arjantinli efsane, 2023'te Inter Miami'ye katıldı ve Ekim ayında MLS takımıyla yeni bir sözleşme imzaladı. Messi, Miami'de kalmak için yeni bir sözleşme imzalayarak tüm spekülasyonları sona erdirdi. Ancak sözleşmeyi uzatma kararı, sadece futbol kariyerinden ibaret değil.Messi'nin ayrılmasından bu yana, bir gün kulübe geri dönebileceği yönündeki söylentiler devam etti. Laporta daha önce, kulübün 38 yaşındaki oyuncuya "ahlaki bir borcu" olduğunu ve "kariyerinin sonunu Barcelona formasıyla geçirmesini çok isteriz" demişti.2003-2010 yılları arasında kulüp başkanlığı görevini yürüten Laporta, Catalunya Radio'ya verdiği röportajda Messi'nin ayrılığını değerlendirdi.63 yaşındaki Laporta, "." dedi.Messi'nin kiralık olarak kulübe geri dönmesinin mümkün olup olmadığı sorulduğunda Laporta, "" cevabını verdi.Bu açıklama, Messi'nin bu hafta başında kulübün bilgisi dışında Barcelona'nın Camp Nou stadyumuna sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmesinin ardından geldi.Barcelona daha sonra yaptığı açıklamada, stadyumun yenilenmesini yürüten Türk inşaat şirketi Limak'ın Messi'nin orada olduğunu bildirmesi üzerine ona giriş izni verdiklerini söyledi.Laporta, ziyaretten bu yana Messi ile konuşmadığını ve ziyaretten haberi olmadığını doğrulayarak, bu ziyareti "spontane bir jest" olarak nitelendirdi.2021 yazında, Messi'nin Camp Nou'daki sözleşmesi sona erdi ve kariyerinde ilk kez serbest oyuncu oldu. Yeni bir sözleşme imzaladı ancak Barcelona'nın mali zorlukları - ki bu zorluklar kulübü bugün bile etkilemeye devam ediyor - sözleşmenin yenilenmesini zorlaştırdı.Messi, kulüplerin maaş sınırını aşan oyuncuları kadroya alamamasına neden olan La Liga maaş sınırı kurallarına uymak için dramatik bir maaş kesintisini de kabul etmişti. Ancak Barcelona, Messi'yi kadrosunda tutarken aynı zamanda maaş sınırının altında kalarak yeni transferlerini kadroya kaydedemedi ve bu da Arjantinli oyuncunun kulüpten ayrılmasına neden oldu."21 yılın ardından ayrılıyorum" dedi. "Birkaç yıl sonra geri dönmeyeceğimizi söyleyemem çünkü burası bizim evimiz. Çocuklarıma söz verdim. Çok güzel şeyler oldu, bazı kötü şeyler de oldu, ama tüm bunlar benim büyümeme, gelişmeme ve bugünkü halime gelmeme yardımcı oldu."Messi, Salı günü Barselona merkezli Sport gazetesinde yayınlanan bir röportajda ayrılışının "garip" olduğunu söyledi."Ayrıldıktan sonra garip bir hisse kapıldım, çünkü her şey böyle sonuçlandı, çünkü son birkaç yılımı taraftarlar olmadan, pandemi nedeniyle oynayarak geçirdim. Tüm hayatımı orada geçirdikten sonra, hayal ettiğim, hayal ettiğim şekilde ayrılmadım."Söylediklerim ve birlikte yaşadıklarımız nedeniyle, insanların sevgisi her zaman orada olacak diye düşünüyorum."Fransız başkentinde iki sezon geçirdikten sonra Messi'nin PSG sözleşmesi sona erdi ve o tekrar Barcelona'ya dönme arzusunu dile getirdi, kulüp de onu geri getirmek istiyordu. Ancak yine finansal sorunlar araya girdi ve o MLS takımı Inter Miami'ye katıldı.Barcelona'nın La Masia akademisinin en ünlü ürünü olan Messi, takımda 778 maça çıktı, 672 gol attı ve 303 asist yaptı, her ikisi de kulüp rekoru. 10 kez La Liga şampiyonu oldu, kulübüyle dört kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve Barça formasıyla sekiz Ballon d'Or ödülünün yedisini kazandı.