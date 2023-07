Eski NBA oyuncusu Lance Stephenson, lige dönme arzusunu dile getirirdi ve özellikle tercih ettiği takımların New York Knicks veya Brooklyn Nets olduğunu söyledi.



10 yıllık NBA kariyerinin ardından yeteneklerini Porto Riko'ya taşıyan Stephenson, spot ışığı altında oynamayı özlediğini dile getirdi:



"Artık Porto Riko'da oynuyorum ama NBA'i kesinlikle özlüyorum. Ayrılmak istemiyordum. Şu anki hedefim oraya geri dönmek ve onlara 'hazır doğduğumu' kanıtlamak.



Artık NBA'de olmamanın kişisel bir durum olduğunu düşünmüyorum. Birçok harika oyuncu var. Şu anda orada olmayışım benim için sorun değil, çünkü burada elimde başka bir fırsat olduğunu biliyorum. Sıkı çalıştığım sürece oraya her zaman geri dönebilirim.



Bence bir New York takımına dahil olmamın zamanı geldi. Brooklyn Nets veya Knicks için oynamak isterim, ikisi de olur. İnsanların beni New York'ta oynamış en iyi oyunculardan biri olarak hatırlaması için yeterince şey yaptığımı düşünüyorum. Her şeyimle tamamen New York'u yansıttığımı hissediyorum."



Stephenson kariyerinde Indiana Pacers, Charlotte Hornets, LA Clippers, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers ve Atlanta Hawks formaları giydikten sonra, Çin'de de bir sezon oynamıştı.



2021-22 sezonunda Hawks forması giydikten sonra geçtiğimiz sezon herhangi bir NBA takımında yer bulamayan 32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz bahar döneminde Porto Riko'dan Leones de Ponce ekibi ile dört maça çıkmıştı.