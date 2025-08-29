Los Angeles Lakers, yeni süperstarı Luka Doncic'in EuroBasket 2025'te Slovenya formasıyla mücadele etmesiyle hiçbir problemi olmadığını dile getirdi.Lakers'ın sahibi Jeanie Buss ve genel menajeri Rob Pelinka, Slovenya'nın Polonya ile oynayacağı açılış karşılaşması öncesinde Katowice'deki son antrenmana katılarak desteklerini gösterdi.Pelinka, The Athletic'e yaptığı açıklamada,dedi.Doncic, Şubat ayında Dallas Mavericks'ten takasla Los Angeles'a gelmiş ve ardından 3 yıl 165 milyon dolarlık sözleşme uzatmasına imza atarak Lakers'ın gelecekteki temel taşı olmuştu. 26 yaşındaki süperstar, kısa sürede Lakers taraftarının gönlünü kazanmış ve çıktığı ilk dönemde 28.2 sayı, 8.1 ribaund ve 7.5 asist ortalamaları yakalamıştı. Dallas'a karşı oynadığı 45 sayılık performans ve Lakers formasıyla çıktığı ilk playoff maçında attığı 37 sayı, onun takımdaki önemini perçinlemişti.Slovenya, EuroBasket 2025'te Fransa, Belçika, İsrail, İzlanda ve ev sahibi Polonya ile aynı grupta yer alıyor. Grup maçlarında ilk dört sırayı alan takımlar eleme turlarına yükselecek. Doncic'in skor gücü ve oyun kuruculuğu, Slovenya'nın turnuvadaki kaderini belirleyecek en kritik faktör olarak görülüyor.