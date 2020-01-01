Lakers ve Clippers, NBA sezonu için boykot oyu verdiler!

Los Angeles Lakers ve LA Clippers'ın, Orlando'daki oyuncuların toplantısında NBA sezonunu boykot etmek için oy kullandıkları açıklandı.



Shams Charania'ya göre, Lakers ve Clippers dışındaki her takım, sezona devam etmek için oy kullandı.



LeBron James'in toplantıda, takım sahiplerinin olaya daha dahil olmasını ve harekete geçmesini istediğini söylediği belirtildi.



James'in toplantıdan çıktıktan sonra, Lakers ile Clippers'ın da onun arkasından çıktığı kaydedildi.



Miami Heat'in veteran oyuncusu Udonis Haslem toplantıda konuştuğu ve odadaki herkese, Lakers ve Clippers olmadan sezonun nasıl devam edeceğini söylediği bildirildi.



Toplantıda Milwaukee Bucks'ın çıkış planına karşı "hazırlıksız yakalanmasından" ötürü, bir miktar hayal kırıklığı olduğu söylendi.



Charania, Bucks guardı George Hill'in, takımın maçı boykot etmek için maç öncesinde konuşarak fitili ateşlemeyi hedeflediğini ve takım arkadaşlarının da kararı desteklediğini kabul etti.



BAZILARI, BUCKS'TAN BİR AÇIKLAMA BEKLEDİ



Toplantıdaki bazı kişiler Bucks'ın, diğer takımlardan bağımsız olarak maçlarını boykot etmek için ani verdikleri karar için bir açıklama yapmasını duymak isterken, Boston Celtics'ten Jaylen Brown, Bucks'ın bir açıklama yapmasına gerek olmadığını ve dün gece yapılanları tamamen desteklediğini söyledi.



The Athletic'den David Aldridge, toplantının "çirkin" bir şekilde sona erdiğini ve bu akşam özel Guvernörler Kurulu toplantısından önce ne olacağına dair bir belirsizlik olduğunu belirtti.



Üst düzey bir kaynağın Adrian Wojnarowski'ye söylediğine göre, "herkes hala çok duygusal" olduğundan ötürü, tartışmalar bu akşam saatlerinde devam edecek: "Bu konuda bir araya gelmek için daha fazla zamana ihtiyaç var."



Lakers ve Clippers'ın sezona devam etmemeyi tercih etmelerinin, son karardan çok bir "oylama" olarak kabul edildiği ve sonuç olarak, playoffların devam etmesinin hala havada kaldığı eklendi.



