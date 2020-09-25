Lakers, Nuggets'a karşı 3-1 öne geçti, NBA Finallerine çok yaklaştı!

Los Angeles Lakers, Batı Konferansı Finalleri'nin 4. maçında Denver Nuggets'ı 114-108 mağlup ederek, seride 3-1 öne geçti.



Nuggets'ın bir başka güçlü maç sonu çabasına rağmen, Lakers, 3-1'lik bir seri liderliği elde edip kendisini NBA Finallerine bir galibiyet daha yakınlaştırdı. Lakers, ilk çeyrekte çift haneli bir sayı farkına ulaştı ve çeyreğin sonunda bu fark yedi sayıya indi.



İkinci çeyreğin başında da ivmeyi koruyan Lakers, çeyreğin çoğunda çift haneli farkı korusa da, Nuggets ekibi devre arasına doğru bu farkı beş sayıya indirdi. Nuggets üçüncü çeyreğe daha güçlü başladı ve çeyreğin sonunda farkı üç sayıya indirdi. Dördüncü çeyrekte amansız bir çabayla devam etseler de, Lakers kendileri her yaklaştığında bir cevap verebildi.



İKİ TAKIMDAN DA 10'AR ÜÇLÜK İSABETİ!



Lakers'ta Anthony Davis, 41 dakikada 34 sayı, 5 ribaund, 3 asist ve 3 top çalma ile takımın en skorer ismi oldu. LeBron James 26 sayı, 9 ribaund ve 8 asist ile kendisini takip ederken, Dwight Howard 22 dakikada 12 sayı ve 11 ribaundlık bir katkı verdi. Lakers, uzak mesafeden 10/30 isabet de dahil olmak üzere, genel olarak yüzde 48 isabetle oynadı. LA ekibi ayrıca karşılaşmada 12 hücum ribaundı çekti ve 25 ikinci şans sayısı bularak, rakibine pota altında da üstünlük sağladı.



Nuggets'ta Jamal Murray, 45 dakikada 32 sayı, sekiz asist, üç ribaund ve bir blokla ekibin en etkili ismi oldu. Jerami Grant, 6/13 isabetle 17 sayı kaydederken, Nikola Jokic 16 sayı, yedi ribaund, 4 asist ve iki top çalma ile oynadı. Nuggets, 10/28 üçlük isabeti de dahil olmak üzere, yüzde 51'lik bir şut isabeti ile oynadı.



5. maç, Cumartesi gecesi oynanacak.



