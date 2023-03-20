Los Angeles Lakers'ın, yıldız oyuncusu LeBron James'in eski takım arkadaşı Tristan Thompson'ı çalıştırdığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Lakers'ın katılma ihtimali olan playofflara hazırlanmak adına, serbest oyuncu pazarını araştırdığını ve iki pivotu çalıştırdığını belirtti.



Lakers'ın Tony Bradley'nin yanı sıra, 2016 yılında şampiyon olan Cleveland Cavaliers kadrosundan James'in eski takım arkadaşı olan Thompson'ın da yer aldığı açıklandı.



Geçtiğimiz Nisan ayından bu yana herhangi bir takımda forma giymeyen 32 yaşındaki oyuncu, önceki sezon Indiana Pacers ve Chicago Bulls'ta oynamıştı.



Bradley ise, Şubat ayında Chicago tarafından serbest bırakıldığından beri herhangi bir yerde oynamamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ