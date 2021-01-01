Lakers, Doumbouya'yı bırakarak Brown Jr. ile kontrat yaptı

Los Angeles Lakers, Chaundee Brown Jr. ile iki yönlü bir sözleşme imzalamak için Sekou Doumbouya'yı serbest bıraktığını duyurdu.



Doumbouya bu sezon iki maçta forma giymiş ve toplam 16 dakika süre alarak 14 sayı, 6 ribaund ve 3 top çalma ile katkıda bulunmuştu.



Bununla birlikte, 20 yaşındaki oyuncunun son günlerde ayak ağrısıyla uğraşmış olması, LeBron James, Trevor Ariza, Kendrick Nunn ve Austin Reaves gibi isimlerden sakatlıkları dolayısıyla yoksun olan Lakers ekibinin elini daha da zorlamıştı.



Brown ise bu sezonun hazırlık maçlarında Lakers forması giymiş ve maç başına 12 dakika civarı süre alarak, 7.6 sayı ve 1.4 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



