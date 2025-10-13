L'Etape Türkiye by Tour de France, İstanbul'da kıtaları birleştirdi

İstanbul'da ikinci kez düzenlenen L'Etape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı, unutulmaz anlara sahne oldu.Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun destekleriyle gerçekleştirilen Visa Maximiles Black L'Etape Türkiye by Tour de France 2025, dünyanın dört bir yanından gelen 2 binin üzerinde bisikletçiyi İstanbul'da ağırladı.Visa ve Türkiye İş Bankası'na ait Maximiles Black'in isim sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda erkekler uzun parkurda Gökhan Uzuntaş, kadınlar uzun parkurda Gökçe Demirsoy, erkekler kısa parkurda Murat Uslu, kadınlar kısa parkurda ise Sevcan Alper Özcan kazanan isimler oldu.Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Çağlar İlter, sporu sürdürülebilir yaşam kültürünün önemli bir unsuru olarak gördüklerini belirterek, "Satrançtan yelkene, basketboldan tenise ve bisiklete uzanan geniş bir yelpazede spora katkımızı artırarak sürdürüyoruz. Maximiles Black Kart markamız ve iş ortağımız Visa ile birlikte, İstanbul'daki ikinci yılında L'Etape Türkiye by Tour de France'ın paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yarış, hem amatör sporcuları profesyonel bir deneyimle buluşturması hem de sağlıklı yaşamı desteklemesi açısından önemli bir etkinlik. Bu yıl organizasyonda, Visa iş birliğiyle haziran ayında hayata geçirdiğimiz, kart, cüzdan veya telefon taşımadan alışveriş yapmayı mümkün hale getiren 'yüz ile ödeme'yi de katılımcılarla buluşturduk. Türkiye bankacılık sektöründe bir ilk olan hızlı, temassız, şifresiz ve sadece yüz ile ödeme deneyimini böylesine güzel bir organizasyonda tanıtmaktan mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.Visa Türkiye Pazarlama Başkanı Ülkü Yüksel, Türkiye'nin 122 yıllık Tour de France dünyasına katılan 20. ülke olduğunun altını çizdi.Türkiye'nin spor turizmine ve uluslararası tanıtımına katkı sağlamayı çok önemsediklerini vurgulayan Yüksel, "Beykoz ormanlarında, doğayla iç içe, sporun ruhunu hep birlikte soluduk, azmin ve tutkunun zaferine tanıklık ettik. Tour de France, Türkiye etabında Marmara'dan Karadeniz'e, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün büyüleyici manzarasıyla bir kez daha milyonlara ulaştı. Türkiye etabının birincisi, Tour de France'ın en değerli sembollerinden biri olan 'Sarı Mayo'yu kazanarak Paris'teki Tour de France yarışına katılım hakkı elde etti. Paris'te ülkemizin temsil edilecek olması hepimiz için ayrı bir gurur." açıklamasını yaptı.Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar ise, Skoda'nın temellerinin 130 yıl önce bisiklet fabrikasıyla atıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:"Bugün Tour de France'ın uzun soluklu partneri olarak bisiklet sporuna olan bağlılığımızı küresel ölçekte sürdürüyoruz. L'Etape Türkiye by Tour de France gibi uluslararası prestije sahip bir organizasyonda yer almak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu iş birliğiyle hem ülkemizdeki bisiklet kültürünün gelişimine hem de Türkiye'nin spor turizmi h